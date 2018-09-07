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جابر عصفور: "كنت وزير وعارف الفساد اللي كان موجود في وزارة الثقافة"

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:34 ص
جابر عصفور: كنت وزير وعارف الفساد اللي كان موجود في وزارة الثقافة
الدكتور جابر عصفور
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نعيم يوسف
 
أكد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، أن هناك بعض الجهات التي تقوم بعرقلة عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية تضبط كل يوم كارثة من الكوارث.

وأضاف "عصفور" في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن ما أعلن عنه حتى اليوم أقل بكثير مما هو موجود، معقبا: "أنا شخصيا كنت وزير وعارف الفساد الذي كان موجود في وزارة الثقافة، ولما حاولت أتعرض له هوجمت هجوم بشع".

وأشار وزير الثقافة السابق، إلى أن الشعب عليه أن يصبر و"فات الكتير ما باقي إلا القليل".
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