ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. الصور الأولى للفيلا التي استخدمها خاطفو طفل الشروق (فيديو)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:29 ص
شاهد.. الصور الأولى للفيلا التي استخدمها خاطفو طفل الشروق (فيديو)
فيلا خاطفي طفل الشروق
طباعة
نعيم يوسف
 
عرضت قناة الحياة الفضائية، صور قالت إنها تنشر للمرة الأولى للفيلا التي اتخذها خاطفو طفل الشروق وكرا لهم لعملهم الإجرامي.

وعرضت القناة بعض الصور للفيلا من الخارج، ومن الداخل، ويظهر بها احتياجات الإعاشة من الأثاث والمطبخ، وغيره بالإضافة لبعض الصور للطرق المؤدية إلى الفيلا.

واستطاعت الأجهزة الأمنية القبض على خاطفي الطفل "هشام سامي"، وإعادته سالما مرة أخرى إلى ذويه، وإعادة مبلغ قيمته 100 ألف دولار تم دفعهم مبدئيا على سبيل الفدية للخاطفين لإعادة الطفل.

المزيد عن: فيلا طفل الشروق الطفل سامي الدولار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 7:20:18 AM