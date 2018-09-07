شاهد.. الصور الأولى للفيلا التي استخدمها خاطفو طفل الشروق (فيديو)



وعرضت القناة بعض الصور للفيلا من الخارج، ومن الداخل، ويظهر بها احتياجات الإعاشة من الأثاث والمطبخ، وغيره بالإضافة لبعض الصور للطرق المؤدية إلى الفيلا.



واستطاعت الأجهزة الأمنية القبض على خاطفي الطفل "هشام سامي"، وإعادته سالما مرة أخرى إلى ذويه، وإعادة مبلغ قيمته 100 ألف دولار تم دفعهم مبدئيا على سبيل الفدية للخاطفين لإعادة الطفل.





عرضت قناة الحياة الفضائية، صور قالت إنها تنشر للمرة الأولى للفيلا التي اتخذها خاطفو طفل الشروق وكرا لهم لعملهم الإجرامي.