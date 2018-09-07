معلول: مصر كان بإمكانها التأهل للدور الثاني بالمونديال.. وبلجيكا المرشح الأول للتتويج بالبطولة

أكد نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي، أن نسور قرطاج شاركوا في مجموعة صعبة للغاية وضمت منتخبات عملاقة، بمونديال روسيا 2018.

وقال معلول في مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "منتخب إنجلترا وبلجيكا تغير مستواهما للأفضل، وزادت قوتهما وعدد نجومهما بدرجة كبيرة للغاية".

وأضاف: "نجحنا في الفوز بالمباراة الأخيرة لنا في دور المجموعات، وهذه هي إمكانياتنا".

وواصل: "حاولنا إيقاف هجوم المنتخب البلجيكي، ولكنه يتمتع بقوة كبيرة للغاية ونحن لم نكن في حالتنا الطبيعية".

وتابع: "فقدان يوسف المساكني، الذي يعد أفضل اللاعبين بتونس في آخر 20 سنة، وكذلك غياب وإصابة العديد من اللاعبين أثرت علينا بالسلب".

واستطرد: "فقدنا ديلان براون، فضلا عن إصابة وهبي خزري ومعز حسن، وهذا ما أربك حساباتي في تحديد الإختيارات الأنسب من دكة البدلاء".

وأردف: "علي معلول لم يشارك منذ شهر مارس مع المنتخب أو مع النادي الأهلي، ولكنه يظل أحد أفضل ظهراء الجانب في هذه الفترة بأفريقيا، ولكن اللاعب لم يكن بكامل جاهزيته البدنية والفنية".

وأشار بقوله: "رؤوف خليف كان شديد القسوة في الهجوم على علي معلول، ولا يجب أن نهاجم ونقسو علي نجومنا بهذا الشكل، بل يجب أن نلتمس العذر لهم".

وبسؤاله عن تجديد عقده مع نسور قرطاج قال: "عقدي يمتد حتي 2022 وهناك تفاهم كبير مع رئيس الاتحاد وديع الجرئ، لم يتم طرح موضوع بقائي أم لا".

وكشف: "المنتخب المصري لم يظهر بالشكل المنتظر، لأنه يمتلك لاعبين يشاركون في منافسات البريميرليج، وكان باستطاعته التأهل للدور الثاني".

وأوضح معلول أن الكرة العربية لازالت بعيدة عن نظيرتها الأوروبية، وأن المنتخبات الأفريقية سبقت نظيرتها العربية، بسبب احتراف نجومها في دوريات كبرى.

وأتم: "منتخب بلجيكا هو المرشح الأول لحصد لقب كأس العالم، لما ظهر به من قوة كبيرة واحتوائه على كوكبة من النجوم، ومدرب قدير يتمتع بتكتيك عال للغاية ظهر به بوضوح أمام البرازيل".