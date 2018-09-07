الصورة الأولى لطفلة رامي عياش
الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:20 ص
نشرت داليدا زوجة المطرب رامي عياش الصورة الأولى لابنتهما آيانا عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت بالصورة للمرةِ الأولى مع الطفلة الحديثة الولادة معلقة عليها باللغة الإنجليزية قائلة: "تعرفوا إلى دميتنا، اللهم بارك أطفالي".
فيما تلقت التهاني بآراء مختلفة بين من شبّه الطفلة لوالدتها وآخر لوالدها.
Meet our doll 💝#Ayana #blessed #godblessmybabies pic.twitter.com/iQUnbBRCUt— DALIDA AYACH (@DalidaAyach) July 6, 2018
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