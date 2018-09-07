محامي: رفع سن الحضانة كان سببا في زيادة حالات الطلاق



وأضاف "عجاج"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الأحد، أن الواقع أسفر عن مصائب، ورفع سن الحضانة كان سببا في زيادة حالات الطلاق.



وتابع المحامي، أنه يجب نزول سن الحضانة إلى 9 سنوات بدلا من 15، وهذا سيقلل من حالات الزواج العرفي الذي انتشر خوفا من أخذ الطفل من والدته، لأنها ستخاف ذلك.



ولفت إلى ضرورة وضع بند للاستضافة، حيث يستضيف الأب ابنه لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، نافيا أن يكون الأب سيختطف ابنه.

قال عصام عجاج المحامي، إن التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، والخاصة بالرؤية والاستضفافة تأخرت، وكانت التعديلات السابقة في صالح الزوجة وليس الزوج.