شاهد.. كيف تحول أمين شرطة إلى صاحب مصنع ملابس؟ (فيديو)



وأضاف في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه خيري رمضان، الأحد، أنه بدأ بـ30 ألف جنيه، وحصل على قرض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعدها حصل على قرض بـ250 ألف جنيه، ثم نصف مليون جنيه.



من جانبها أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه حصل على 30 ألف جنيه، لأنه لم يكن لديه ترخيص، وبعد الحصول على الترخيص حصل على مبلغ أكبر، مشددة على أنه يوجد لديهم نظام "الشباك الواحد"، وينهون الإجراءات بسرعة.





قال عمرو مشرف، صاحب مصنع ملابس، إنه كان يعمل أمين شرطة لمدة ست سنوات، ثم ترك الوظيفة وعمل في مصنع مع أحد أقاربه، ثم حدث خلاف بين أصحاب المصنع، فقرر أن يفتح مشروعه الخاص.