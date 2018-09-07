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مديرة مدرسة ميجان ماركل تكشف للمرة الأولى عن أسرارها الدراسية وإنسانيتها تجاه زملائها

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:58 ص
مديرة مدرسة ميجان ماركل تكشف للمرة الأولى عن أسرارها الدراسية وإنسانيتها تجاه زملائها
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أحمد جمال أحمد
 

كشفت كريستين كوهدسين، مديرة المدرسة الثانوية التي كانت ترتادها دوقة سوسكس وزوجة الأمير هاري، ميجان ماركل، عن أسرار تخص أعوامها الدراسية بالمدرسة الأمريكية "اماكيلت هارت".

وقالت السيدة كودسين في حوارها لقناة شانيل 5 الإنجليزية إن ميجان في يوم من الأيام كتبت رسالة بخط يدها لتشجيع زملائها بالفصل الدراسي بعد تعرضهم لهزيمة بأحد المنافسات المحلية.

وأكدت كودسين، أن هذه الرسالة بقيت في حوزتها دون علم أحد، لافتة إلى أنها تظهر الآن لتؤكد أن ميجان هي الأميرة الجديدة للشعب.


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