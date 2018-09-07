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ماركا: لويس إنريكي مدربا لمنتخب إسبانيا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:50 ص
ماركا: لويس إنريكي مدربا لمنتخب إسبانيا
لويس إنريكي
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منى العوضي
 

 

أكدت صحيفة "الماركا"، أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، قد استقر على اسم لويس إنريكي ليكون مديرًا فنيًا للمنتخب وسيتم طرح القرار على مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي سيعقده معهم.

 

وأشارت الصحيفة الأسبانية، إلى أن روبياليس سيقترح تولي لويس إنريكي القيادة الفنية للاروخا حتى عام 2020، وكانت هناك أسماء أخرى مرشحة لهذا المنصب مثل فيكتور سانشيز ديل آمو، سانشيز فلوريس.

 

جدير بالذكر أن منتخب إسباني قد ودع بطولة كأس العالم بعد الخسارة المفاجأة من روسيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر.

 

وأعلن الاتحاد الإسباني رحيل هييرو عن الماتادور بعد الخروج من كأس العالم، وكان هييرو قد تولى تدريب المنتخب قبل يوم واحد من بدء البطولة حيث جاء خلفا لـ "لوبيتيجي".

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