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أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع قائد الأهلي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:46 ص
أسامة نبيه يكشف سبب خلاف جهاز المنتخب مع قائد الأهلي
حسام غالي
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أحمد عصام
 

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أنه لم يتدخل أي شخص في حل أزمته مع حسام غالي لاعب الأهلي السابق، مشيرا إلى انه لا يملك أزمة شخصية مع اللاعب.

 

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "حسام غالي تحدث لهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بأنني أعامله بشكل غير جيد، وأيضا عن طريقة لعب هيكتور كوبر مع المنتخب".

 

وواصل: "كوبر اتخذ القرار باستبعاد حسام غالي، ولم أكن طرفا في هذه الأزمة، ولكنها تحولت إلى انتماءات أهلي وزمالك بين الجماهير".

 

المزيد عن: رياضة حسام غالي بي ان سبورت الاخبارية الزمالك الأهلي استبعاد حسام غالي أسامة نبيه
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