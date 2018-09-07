اليوم.. بتروجت يختبر صفقاته أمام النصر وديا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة طارق يحيى المدير الفني، مواجهة ودية عصر اليوم أمام النصر القاهري، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويرغب يحيى في منح الفرصة لعدد كبير من صفقاته للاطمئنان على مستوى لاعبيه، خاصةً أنه تلقى هزيمة أمام الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف في أولى تجاربه التحضيرية.

وكانت قرعة الدوري المصري، أسفرت عن مواجهة صعبة للفريق البترولي أمام الزمالك، في افتتاح مباريات الموسم الجديد 2018_2019.