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رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها صورتها بملابس البحر

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:51 ص
رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها صورتها بملابس البحر
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شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها بملابس البحر.  


واكتفت رانيا فريد شوقي، بنشر الصورة دون التعليق عليها، فيما سارع متابعوها عبر "إنستجرام" بإبداء الإعجاب بالصورة ومشاركتها على نطاق واسع.

كانت رانيا فريد شوقي، صرحت أول أمس خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح" المذاع على قناة "الحياة " بأنها ستعتزل التمثيل بمجرد أن تشعر بأن الأضواء اختفت عنها، مضيفة: "هعتزل بدري بدري".




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