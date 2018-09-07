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حسام حسن: "أنا بقاوم كل ما يفعله مجلس المصري من أجل جماهير بورسعيد"

الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:55 ص
حسام حسن: أنا بقاوم كل ما يفعله مجلس المصري من أجل جماهير بورسعيد
حسام حسن
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نيرة الجابري
 

قال حسام حسن المدير الفني للنادي المصري إنه مستمر على رأس القيادة الفنية للفريق البورسعيدي، برغم ما حدث خلال الفترة السابقة من أزمات افتعلها مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية.

 

وتابع العميد في تصريحاته لبرنامج "نجم الجماهير" مع الإعلامي أبو المعاطي زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "بقاوم ومتحمل من أجل جماهير بورسعيد التي أعشقها وتجمعني بهم علاقة حب وثقة واستكمال مسيرتي الكروية مع الفريق وتحقيق بطولة من أجل إسعاد تلك الجماهير"

 

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