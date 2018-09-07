نجم فرنسا: لو أراد رونالدو اللعب حتى 2050 عليه الذهاب إلى يوفنتوس

نصح الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد واللعب لصفوف يوفنتوس الإيطالي لأنه لن يجد ناد أفضل منه.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن اقتراب انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس بمقابل 100 مليون يورو، وذلك بعد عدم اتفاقه مع إدارة الملكي ورغبته القوية في الرحيل وإنهاء مسيرته مع المرينجي.

وقال إيفرا، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "يسألني الكثيرون عن رأيي في وضع كريستيانو رونالدو الحالي ولكن نصيحتي هي أنه لو أراد اللعب حتى عام 2050، فعليه الذهاب إلى يوفنتوس، لأنه الأفضل بالنسبة له".

وتابع: "أقول لرونالدو اتخذ القرار الصحيح وأنت تعلم كم يحبونك الإيطاليين، عليك الاختيار إما اللعب لعام 2050 أو الاستمرار قليلًا في الملاعب، إذا ذهبت إلى كأس العالم ستكون متواجد في كأس العالم المقبلة كبطل".