حسام حسن: مسئولو بيراميدز أبلغوني ببيع جمعة ومنصور وليس المصري

أكد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، أن مسئولي نادي بيراميدز سبورت قاموا بابلاغ الجهاز الفني على الاتفاق الذي تم بينهم وبين مجلس إدارة النادي البورسعيدي لبيع أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور ثنائي الفريق، بمبلغ 55 مليون جنيه مقابل الانتقال لصفوف نادي بيراميدز وموافقة مجلس سمير حلبية.

وقام مسئولو الفريق القاهري بإبلاغ العميد حسام حسن احتراما وتقديرا له ورغبة في موافقته وإرضائه من أجل إتمام الصفقة، وذلك بحسب ما جاء على لسان نجم الفراعنة الأسبق.

واشترط حسام حسن التعاقد مع عمرو مرعي واثنين آخرين بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير سوف يوضع في خزينة النادي، من أجل الاستفادة به تحت إشراف محافظ بورسعيد وبعدها يتم بيع أحمد جمعة ومنصور.