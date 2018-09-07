كريس هيمسورث يبدأ تصوير النسخة الجديدة من "MeN in Black" (صور)
الإثنين 09/يوليه/2018 - 04:17 ص
أحمد جمال أحمد
إلتقطت عسات المصورين اللقطات الأولى للنجم كريس هيمسورث من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد MeN in Black الذي يعد إعادة تجسيد للسلسلة الشهيرة التي قام ببطولتها النجمين ويل سميث وتومي لي جونز.
وتعد النسخة الجديدة إعادة هيكلة للقصة بدافع من شركة الإنتاج وهو حلم يتحقق على حد وصف كريس هيمسورث الذي طالما رغب في الظهرو بأدوار كوميدية.
وأكدت مصادر من شركة الإنتاج أن أبطال السلسلة الأصلية ويل سميث وتومي لي جونز لن يكون لهما أي دور بالنسخة الجديدة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا كريس هيمسورث فيلم فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفن أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم MeN in Black 2018