كريس هيمسورث يبدأ تصوير النسخة الجديدة من "MeN in Black" (صور)





إلتقطت عسات المصورين اللقطات الأولى للنجم كريس هيمسورث من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد MeN in Black الذي يعد إعادة تجسيد للسلسلة الشهيرة التي قام ببطولتها النجمين ويل سميث وتومي لي جونز.





وتعد النسخة الجديدة إعادة هيكلة للقصة بدافع من شركة الإنتاج وهو حلم يتحقق على حد وصف كريس هيمسورث الذي طالما رغب في الظهرو بأدوار كوميدية.



