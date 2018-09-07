أحمد سليمان: مؤمن زكريا زملكاوي

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن مؤمن زكريا نجم الأهلي ينتمي إلى القلعة البيضاء.

وقال سليمان خلال حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": " خلال تعاملي مع مؤمن زكريا منذ 3 سنوات، شعرت أنه زملكاوي، وهذا ظهير جليًا في أكثر من موقف".

وأضاف: " مؤمن زكريا كان يريد البقاء مع نادي الزمالك قبل انتقاله للأهلي، وقام بالتوقيع على عقود بذلك، ولكن رغبة مسئولي نادي إنبي حسمت انتقاله للقلعة الحمراء".