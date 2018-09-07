العميد للجبلاية: "إنتوا عملتوا إيه في الكرة عشان تتحكموا فينا"

أكد حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أنه مثل باقي الجماهير كان يتمنى أداء أفضل لمنتخب مصر في المونديال، خاصة أن الفراعنة يضم لاعبين محترفين مميزين.

وتابع العميد في مداخلة هاتفية مع برنامج نجم الجماهير الذي يقدمه الإعلامي أبوالمعاطي زكي عبر قناة ltc، أن أخطاء كوبر هي السبب في الخروج المبكر من المونديال، وهذا كان واضحا من الانتقادات التي تعرض لها كوبر من الجماهير والإعلام ولكن رغم ذلك لم نصلح أخطائنا.

وشدد على أن المنتخب لم يقدم مباراة جيدة أمام أوروجواي مثلما تردد، خاصة أن المنتخب الأوروجوياني كان ضعيفا في أول مباراة.

ووجه العميد رسالة نارية لأعضاء الجبلاية قائلا: "إنتوا عملتوا إيه في الكرة ولا عملتونا ايه في الكرة المصرية عشان تتحكموا فيها".