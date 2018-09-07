حسام حسن مهددا: لن أوافق على انتقال جمعة ومنصور إلى نادي بيراميدز إلا بشروطي

كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقفه من بيع أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور لاعبي الفريق إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسن في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC" :" لن أوافق على انتقال أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور إلى نادي بيراميدز إلا بشروطي".

وأضاف :" طلبت من مسئولي المصري زيادة المقابل المادي والتعاقد مع لاعبين من بيراميدز مقابل الموافقة على انتقال أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور".

وتابع :" حال رحيل اللاعبين دون تنفيذ شروطي سيكون لي رأي آخر".