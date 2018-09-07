حسام حسن يكشف كواليس مثيرة عن انتقال جمعة ومنصور لبيراميدز

كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن كواليس خطيرة بشأن انتقال أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور لاعب الفريق البورسعيدي، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال العميد في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC" :" لم أعلم بمفاوضات بيراميدز مع مسئولي المصري لضم أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور، في الصيف الجاري، ولكني علمت بالمفاوضات من أحد أشخاص خارج النادي".

وأضاف :"أبلغت محافظ بورسعيد والجمهور بما يحدث، لأنهم يجب أن يكونوا على علم بكل ما يحدث داخل النادي".

وتابع :" مجلس إدارة المصري أكد لي أنه سيتم الموافقة على بيع ثنائي الفريق سواء وافقت أو رفضت".

وأردف:"طلبت من إدارة المصري عدم بيع اللاعبين إلا بعد زيادة المقابل المادي، والحصول على خدمات بعض نجوم بيراميدز ضمن الصفقة".