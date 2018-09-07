أول فنان عربي تذكره دائرة المعارف النمساوية وكرمه السادات.. معلومات عن عبد المنعم مدبولي في ذكرى رحيله

تحل اليوم الإثنين الذكرى الثانية عشرة على رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، أحد أهم صناع الكوميديا المصريين والذي أثرى المكتبة الفنية المصرية بمئات الأعمال الكوميدية الناجحة على مدار أكثر من خمس عقود.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٢٠ معلومة عنه:-





١- ولد عبدالمنعم مدبولي في الثامن والعشرين من ديسمبر ١٩٢١ بحي باب الشعرية.





٢- تخرج من كلية الفنون التطبيقية، وعمل بها مدرسًا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات.





٣- التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، وتخرج فيه عام 1949 في ثاني دفعاته.





٤- انضم لفرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي.





٥- أسس فرقة "المسرح الحر" عام 1952، والتي قدمت مسرحيات: "الأرض الثائرة "، "حسبة برما"، "الرضا السامى"، "خايف اتجوز"، "مراتى بنت جن"، "مراتى نمرة 11"، "كوكتيل العجائب".





٦- شارك في كتابة العروض المسرحية مثل "كفاح بورسعيد"، والتي كانت عبارة عن مجموعة من المسرحيات القصيرة أخرجها كلاً من سعد أردش وصلاح منصور.





٧- انضم لفرقة التليفزيون المسرحية والتي كان يرأسها السيد بدير، ثم تولى فرقة المسرح الكوميدي، وأخرج أكثر عدد من العروض منها : "جلفدان هانم "، "أنا وهو وهي"، "دسوقي أفندي"، "مطرب العواصف"، "أصل وصورة"، "حلمك ياشيخ علام".





٨- أخرج لفرقة إسماعيل ياسين عملين هما: "3 فرخات وديك، وأنا وأخويا وأخويا".





٩- في عام ١٩٦٦، شارك في تكوين فرقة "الفنانين المتحدين"، وقدم من خلالها عروض: "البيجاما الحمراء"، "الزوج العاشر"، "العيال الطيبين".





١٠- في عام ١٩٧٥، أسس فرقته المسرحية الخاصة "المدبوليزم" وقدم من خلالها عروض: "راجل مفيش منه"، "يامالك قلبي"، "مولود في الوقت الضائع"، "مع خالص تحياتى"، "حمار ماشالش حاجة".





١١- اشتهر بتقديم برنامج الإذاعة "ساعة لقلبك".





١٢- اشتهر بتقديم أغاني الأطفال في أعماله، ومن أشهر هذه الأغنيات " توت توت وكان في واد أسمو الشاطر عمرو وجدو عبده زارع ارضه والشمس البرتقالي".





١٣- بدأت مسيرته في السينما عام ١٩٥٨ من خلال فيلم "أيامي السعيدة"، وقدم أكثر من ٦٠ فيلم أشهرها: "الحفيد" و"إحنا بتوع الأتوبيس"، وآخر أفلامه "أريد خلعًا".





١٤- شارك في أكثر من ٣٠ مسلسلًا، أشهرها: "أبنائي الأعزاء شكرا، و"لا يا ابنتي العزيزة".





١٥- اكتشف الكثير من الفنانين من بينهم "نبيل الهجرسي"، وتخرج على يديه نجوم الكوميديا من أمثال عادل إمام وسعيد صالح.





١٦- في عام 1983 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.





١٧- في عام 1984 حصل على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله.





١٨- كرمه الرئيس المصري السابق محمد أنور الساداتبشهادة تقدير خاصه في أكاديمية الفنون عن دوره في مسلسل "أبنائي الأعزاء.. شكرًا".





١٩- يعد أول فنان عربي كتبت عنه دائرة المعارف النمساوية.





٢٠- توفي في 9 يوليو 2006 متأثرا بمرض القلب عن عمر ناهز ‏85‏ عامًا.



