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أول تعليق لوليد فواز بعد زواجه من مي سليم

الإثنين 09/يوليه/2018 - 03:20 ص
أول تعليق لوليد فواز بعد زواجه من مي سليم
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شيماء عطية
 

تحدث الفنان الشاب وليد فواز، عن زواجه من الفنانة مي سليم لأول مرة، مؤكدًا أنه أصبح إنسانًا مختلف منذ زواجه.


وغرد "فواز" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "‏‏وأكيد بعد الجواز بقيت إنسان تاني لإني بقيت إنسان جواه روحين". 


يذكر أن مي وفواز، عقد قرآنهما الشهر الماضي بعد قصة حب بدأت أثناء تصوير مسلسل "الرحلة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي. 



أول تعليق لوليد فواز بعد زواجه من مي سليم
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