العميد ينتقد مجاملات اتحاد الكرة: "انتوا تاريخكم إيه؟"

صب حسام حسن المدير الفني لفريق المصري، جام غضبه على مسؤولي اتحاد الكرة بسبب البحث عن مدرب أجنبي بمبالغ مالية طائلة تصل إلى مليوني دولار وأكثر رغم الأزمات المالية.

وقال العميد في مداخلة هاتفية مع برنامج نجم الجماهير الذي يقدمه الإعلامي أبوالمعاطي زكي عبر قناة ltc، ما هو تاريخ الموجودين في اتحاد الكرة حتى يختاروا مدرب المنتخب أو يقودوا الكرة المصرية.

وتساءل حسن لماذا لا يتم الأخذ برأي الخبراء الشيخ طه إسماعيل والدكتور محمود سعد وجيل 90 وغيرهم من رموز الكرة لاختيار المدرب والتخطيط للكرة المصرية.

وأكد العميد طالما أن المجاملات تسيطر على الكرة المصرية سنصل كأس العالم صدفة، وسنفوز صدفة، ولكن بدون تخطيط واستراتيجية واضحة لن نصل لأي شيء