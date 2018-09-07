مصطفى السيد يروي موقفا طريفا بينه وبين "زويل"



وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الأحد، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، أنه كان أول شخص يرسل له الدكتور أحمد زويل لكي يعمل معه، ولكن في ذلك الوقت كان "السيد" يعمل لمدة عام في الجامعة الأمريكية في بيروت، وطلب من السكرتيرة أن ترد عليه وتقول له أن يرسل أوراقه وسوف يلتقيان بعد عودتهما إلى الجامعة الأصلية.



وتابع العالم المصري، أن "زويل" ظل محتفظا بالخطاب الذي أرسلته له السكرتيرة، وكان دائما يمازحهم ويقول "قال للسكرتيرة بتاعته توزعني".



روى الدكتور مصطفى السيد، العالم المصري، موقفا طريفا حدث فيه سوء فهم بينه وبين الدكتور أحمد زويل، في بداية عملهما مع بعضهما البعض.