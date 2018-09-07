حسام حسن يسخر من حازم إمام

سخر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، من اختيار حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لحسم ملف التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني الأول.

وقال حسام حسن في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC" :"حازم إمام هو إللي هيختار مدرب منتخب مصر القادم، أومال فين حسن شحاتة وفاروق جعفر وطه إسماعيل وطاهر أبوزيد.. هؤلاء النجوم يجب أن يكون لهم دور في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب".

وأضاف: " مع احترامي للجميع من يديرون اتحاد الكرة ليس لهم علاقة بكرة القدم، وهم سبب تراجع مستوى الكرة المصرية في المحافل العالمية".