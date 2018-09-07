"الفجر الفني" يكشف تفاصيل فيلم "على الهوا".. تعرف على أبرز النجوم المرشحين لبطولته

علم "الفجر الفني" أن الفنان خالد الصاوي وريهام عبد الغفور ونبيل عيسي وعمرو القاضي وسامية الطرابلسي وندي موسى وأـحمد صفوت قد وقع عليهم الاختيار لبطولة فيلم "على الهواء".





"علي الهوا" مأخوذ من الفيلم الايطالي "Perfect strangers" تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي عام٢٠١٦ ويقوم المخرج بإجراء ترشيحات واختيار الممثلين لبداية التصوير خلال الشهر المقبل.





الفيلم من تأليف مايكل عادل، واخراج أحمد البنداري، ومن المقرر بدء التصوير الشهر المقبل.







