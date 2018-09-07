48 ساعة تفصل بيراميدز عن التعاقد مع ثنائي المصري

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على وصول عرض رسمي من نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية، لضم ثنائي الفريق أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال زكي خلال برنامج "نجم الجماهير مع أبو المعاطي زكي" : " مازالنا ندرس عرض بيراميدز لضم أحمد جمعة وأحمد أيمن منصور، في الصيف الجاري"، مؤكدًا أنه سيتم حسم الصفقة نهائيًا خلال الـ48 ساعة القادمة، بعد أن يتم الاتفاق مع نادي بيراميدز على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأضاف: " طلبنا من نادي بيراميدز الحصول على نسبة 20 أو 25 % من إعادة بيع الثنائي سواء لأي نادي داخل أو خارج مصر".

وتابع: " في حال رحيل أحمد جمعة وأحمد منصور، سنطلب بقائهم مع الفريق حتى مباراتي نهضة بركان المغربي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية".