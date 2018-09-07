أحدهم هجم عليه أسد.. 5 فنانين تعرضوا لحوادث كادت أن تقضي على حياتهم





لا تتوقف مهنة التمثيل عن المرح والدراما بل والأكشن أيضًا، أدورا الأكشن تتطلب وجود دوبليز وذلك حرصًا على صحة وسلامة البطل أو البطلة، ولكن سوء الحظ قد أصاب بعض الممثلين الذين قاموا بأدوار الحركة بنفسهم، فيحدث حادث غير متوقع فيتعرضوا للأصابات الخطرة أحيانًا أقرب إلى الموت.





ونقدم لكم بعض من تلك الإصابات التى تعرض لها 5 من الفنانين:-





محمد صبحي

الممثل والأعلامى الخلوق “محمد صبحى” “ونيس” فى أحدى جلسات تصويره لبرنامج “مافيش مشكلة خالص” كان قد تأخر على ميعاد التصوير فأخذ يعدو فوقع وألتوة قدمه ولكنه لم يلغى التصوير وأصر على تقديم البرنامج.



هيفاء وهبي

المطربة اللبنانية “هيفاء وهبى “فى تصويرها كليب “حاسة ما بينا فى حاجة” تلك الأغنية ذات الأحساس الجميل حدث أثناء تصويرها حادث شنيع كاد أن يؤدى بحياتها، ففى موقع التصوير وهو “مطار رياق” فى لبنان، دنت الطائرة الموازية لها ليأخد المصور هذا الشوت موضحاً مطاردة الطائرة لهيفاء، تركزت الكارثة فى أن الطائرة صدمت السيارة ورأس الفنانة ولكن أنصفها القدر بأن الأصابات لم تكن خطرة.



محمد رمضان كان تصوير فيلم “قلب الأسد” هو الشغل الشاغل لمعجبى “محمد رمضان”، أنزل فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعى ليشارك الجمهور ما حدث له مع الأسد فينما يقوم بالتدريب والتصوير للمشهد هجم أحد الأسود عليه فأصيب بالقرب من عينه وتم تخيط الجرح فى الحال بعد إشارة الطبيب.

أحمد السقا ملك الأكشن ويحب أداء أدواره بدون دوبلير، حدث له حادثتان أحداهما عندما كان يصور فيلم “الجزيزة” ولما فيه من كثرة إطلاق نيران عندما صدد إحدى الطلاقات رد فارغها بجوار عينه وقام بأجراء عملية وأصيب بعدم رؤية مؤقت مما أحزنه حزناً شديداً ولكن أستجاب الله لدعاء محبية وعاد بصره كما كان سالماً، وفى الجزء الثانى من فيلم “الجزيرة” أصيب بأصابات وندبات فى يده.

سمية الخشاب كادت الفنانة “سمية الخشاب” أن تغرق فى أحضان نهر النيل فى تصوريها لمسلسل “وادى الملوك” بسبب ما شعرته من أختلال للوزن عند تنقلها من مركب إلى أخرى كما كان مذكور فى المشهد ولكن بالخطئ وقعت الفنانة فى النهر وأنقذها المخرج ومساعد المخرج والجدير بالذكر أن المياة كانت غريق لا يمكن حتى العوم بها و كانت بصبحة الفنانة“ريهام عبد الغفور” وتم أنقاذها أيضاً.









