موهبة المصري البورسعيدي على أعتاب طرابلس اللبناني

يرسل نادي طرابلس اللبناني فاكسا رسميا، خلال الأيام المقبلة، لنظيره المصري للمطالبه بإعارة لاعب فريق الشباب أحمد فوزي عبد العال مواليد 97، بعد أن شاهده مدير النادي اللبناني مازن خالد في فيديوهات عن طريق أحد وكلاء اللاعبين اللبنانيين.

وكان ناشىء المصرى لفت الأنظار في مباريات الدورى الجمهوري، وأحرز هاتريك في شباك الأهلي ليساهم في فوز فريقه 4/1، وأحرز هدفي الفريق البورسعيدي في لقاء الإسماعيلي.

كما سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف خلال 10 مباريات فقط من مسابقة الدوري الجمهوري، وقد تم تصعيد اللاعب للفريق الأول للنادى المصري أكثر من مرة منذ أن كان في عمر الـ 17، واستعان به التوأم حسام وإبراهيم حسن، في قائمة بعض المباريات، ولكنه لم يشارك في بطولة الدوري، وحضر فترة الإعداد مع الفريق الأول.

وينتظر اللاعب موافقة النادي المصري ليبدأ رحلة الاحتراف من الدوري اللبناني بفريق طرابلس، حيث أنه متعاقد مع المصرى بعقد مدته 5 سنوات ينتهي في 2020.