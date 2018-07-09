محمد علي رزق يوجه الشكر لفريق عمل حفل زفافه وجميع الحضور
الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:30 ص
يارا أحمد
حرص الفنان محمد علي رزق، على توجيه الشكر لفريق عمل حفل زفافه على الإعلامية سارة فهيم، أول أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وقام بتصويره جلسة الزفاف المصور هادي كرم، فيما صممت فستان الزفاف رغدة نبيل وقام بعمل الكوافير للعروسة محمود جيوشي، كما لم يفته توجيه الشكر لمصممي بدلة الفرح.
وحرص كذلك رزق، على توجيه الشكر لجميع حضور حفل زفافه من المخرجين والمنتجين ونجوم الوسط الفني وكذلك للصحفيين.
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