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محامي يطالب بتقنين شركات توظيف الأموال: "شغالة زي تجارة المخدرات"

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:33 ص
محامي يطالب بتقنين شركات توظيف الأموال: شغالة زي تجارة المخدرات
المحامي محمد طاهر
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نعيم يوسف
 
قال محمد طاهر، محام بالنقض، إن ضحايا النصب باسم توظيف الأموال ليس طماعين، ولكنهم يبغون زيادة دخلهم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وهو "مكسب مشروع".

وأضاف "طاهر"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الأحد، أن هؤلاء لا يعرفون إدارة المشاريع، فيضطرون لاستثمار أموالهم مع أخرين، مشددا على أنهم ضحايا.

وتابع المحامي بالنقض، أنه يجب على الدولة تقنين عمل هذه الشركات، مضيفا: "لكن شركات توظيف الأموال شغال زي تجارة المخدرات، وتعمل في الخفاء، ويجب على الدولة تقنينها، لأنها تجارة"
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