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أحمد سليمان يكشف عن السبب الحقيقي وراء صفر المونديال

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:18 ص
أحمد سليمان يكشف عن السبب الحقيقي وراء صفر المونديال
أحمد سليمان
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أحمد عبد الحفيظ
 

أكد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، يتحمل مسئولية الأداء السيئ الذي ظهر عليه الفراعنة في مونديال روسيا.

 

وقال سليمان خلال حواره ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC" :" طريقة كوبر الدفاعية هى السبب في الأداء الضعيف الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في كأس العالم".

 

وأضاف: " كوبر كان خائفا من اللعب بطريقة هجومية، خلال كأس العالم، على الرغم من أن اللاعبين لديهم رغبة في الهجوم".

 

وتابع: " كوبر كان يجب عليه أن يخاطر باللعب بطريقة هجومية، حتى نستطيع أن نقدم مباريات جيدة".

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