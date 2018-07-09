سلاف فواخرجي عن وفاة والدتها: "غابت ابتسامتي إلى الأبد"

ومكثت الأديبة السورية ابتسام أديب، والدة "سلاف" في المستشفى منذ مطلع رمضان الماضي إثر إصابتها بأزمة صحية حادة، ودفنت في مقبرة "أبناء اللواء" في محافظة اللاذقية الساحلية بسوريا.





ونشرت سلاف تغريدة مؤثرة لها على "تويتر" عند دخول والدتها المرحلة الحرجة، عبرت خلالها عن تأثرها بمرضها قائلة: "على توقيت الثانية عشرة ظهراً، والسادسة بعد الظهر، أعيش في هذين الموعدين، يُسمح لي أن أرى ابتسامتها لدقائق في العناية المركزة، ومع كل شهيق منها أتابعه بقلبي قبل عيني. أتنفسه معها، وأحيا من جديد، ابتسام أديب، سلامتك يا أمي".





وترتبط "سلاف" حاليا بمسلسل مصري جديد بعنوان "خط ساخن" وتستعد لاستئناف تصويره خلال الأيام المقبلة، ويتبقى لها أسبوع فقط على انتهاء التصوير بالكامل.





ابتسام أديب هي صحفية سورية، عملت بصحفية "الوطن" السورية، ولها تجربة درامية بعنوان "اسأل روحك"، ولديها 4 أولاد من زيجتان؛ و"سلاف" ابنتها من الزيجة الثانية.