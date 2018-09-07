مدرب المنتخب عن أزمة المهاجم: الأندية تعتمد على اللاعبين الأجانب

أعرب أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد بسبب اعتماد الأندية المصرية على اللاعبين الأجانب، خاصة في مركز المهاجم وأن هذا أثر بالسلب على منتخب مصر.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "محمود عبد الرازق شيكابالا البديل الأمثل لعبد الله السعيد، وعمرو وردة بديل محمد صلاح، ورمضان صبحي بديلا لتريزيجيه".

وتابع: "كان لنا بعض القناعات بأن عمرو وردة يجيد اللعب في مركز المهاجم، وسعد سمير كان بديلا لعلي جبر في مركز المدافع بالمنتخب".