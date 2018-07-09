محمد حماقي يرفض إعلان موعد طرح ألبومه الجديد

ونشر حماقي، صورة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر Twitter أثناء قضائه إجازة صيفية في لبنان.

تهرب المطرب محمد حماقي، من تحديد موعد طرح ألبومه الجديد، بعد استفسارات كثيرة من جمهوره.

ووجه محبو حماقي، الكثير من الأسئلة له للاستفسار عن موعد طرح ألبومه الجديد، الذي تأخر كثيرا بالنسبة لهم.





واكتفى حماقي بالصمت، ولم يرد على الأسئلة حتى الآن، ما يعني أنه لم يحدد الموعد حتى الآن، وأنه لم ينته من اختاير كل أغنيات ألبومه.