حياة الدرديري ترفض أول طلب لـ توفيق عكاشة بعد الزواج





رفضت الإعلامية المصرية حياة الدرديري تنفيذ طلب زوجها الإعلامي توفيق عكاشة، والذي قرر فجأة إسناد منصب كبير لها في قناة الفراعين التي يمتلكها.





عكاشة أعلن تولي زوجته حياة منصب مدير عام قناة “الفراعين” التي يمتلكها، إلا أنها أعلنت إعتذارها عن عدم قبول هذا المنصب.





وعن أسباب رفضها، قالت إنها تريد إعطاء الإهتمام الأكبر لحياتها الزوجية والتفرغ لتوفيق عكاشة بأكبر قدر مستطاع، حيث تريد ان تنجح في توفير جو اسري هادئ يساعده على النجاح والتألق في عمله كمذيع.





كلام حياة الدرديري جعل عدد كبير من جمهورها يتسائلون إن كانت تنوي اعتزال العمل الإعلامي بشكل نهائي، أم أنها ترفض تولي هذا المنصب فحسب.





يذكر أن توفيق عكاشة كان قد احتفل بزفافه على الإعلامية حياة الدرديري، في حفل عشاء أقامه على أحد المراكب النيلية، مساء الإثنين 2 يوليو، بحضور أسرة العروسين، كما حضر 60 مدعو من أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين، والتقطوا الكثير من الصور مع العروسين.





وتألقت حياة الدرديري في الحفل بفستان أبيض طويل مكشوف الصدر، وتزينت بمكياج كثيف، وتركت شعرها الأصفر منسدلا في تسريحة مميزة، وزينته بوردة.











