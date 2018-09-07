أسامة نبيه: لا مجال لاستمرار أي لاعب تخطى الـ28 عاما في منتخب مصر

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر، أن الفترة القادمة ستحتاج لبعض العناصر الجديدة في المنتخب، مشيرا إلى أنه يشفق على الجهاز الفني المقبل للمنتخب.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018"، على قناة أون سبورت: "يجب على الجهاز الفني القادم ضم بعض اللاعبين مثل (أحمد حمدي - ناصر ماهر - أحمد أبو الفتوح - حسين الشحات - أحمد جمعة - ناصر منسي)، وان هؤلاء اللاعبين مستقبل مصر".

واختتم: "يجب أن يتم عملية احلال وتجديد بالمنتخب المصري، وأن أي جيل لا يستمر أكثر من 4 سنوات مع أي فريق في العالم".