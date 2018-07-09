اعتقال الراقصة الإيرانية مائدة هزبري يفجر مواقع التواصل ويثير موجة غضب





اعتقلت قوات الشرطة الإيرانية في طهران، الراقصة مائدة هزبري، بعد نشرها عددًا من مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".





وأفادت مواقع إخبارية متخصصة بأخبار الفن باللغة الفارسية، اليوم الأحد، بأن "قوات الشرطة في طهران اعتقلت في وقت متأخر من مساء السبت، مائدة هزبري بسبب قيامها بنشر مقاطع وهي ترقص داخل منزلها وأماكن أخرى؛ ما أثار إعجاب الإيرانيين فضلاً عن تناقل تلك المقاطع بشكل واسع".





وذكر موقع "شبونه"الإخباري ونقله موقع إرم أن "مائدة هزبري التي تبلغ من العمر 17 عاماً وهي من أهالي طهران ومن ممارسي رياضة باركور والجمباز، أقدمت في الفترة الأخيرة على نشر سلسلة من مقاطع الرقص بعد استماعها لأغان إيرانية".





وتداول إيرانيون مقطع فيديو بثته القناة الأولى الإيرانية لعنصر من قوات الشرطة وهو يحقق مع الراقصة هزبري، التي أعربت عن أسفها عما قامت به.





وقالت هزبري التي ظهرت تبكي في المقطع "إن أحد الأسباب التي دعتها إلى ممارسة الرقص ونشره على الإنترنت هو كثرة عدد المعجين على الصفحات الخاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفة "لو كنت أعلم أنه ستحقق هذه المقاطع تداولاً لما عملت ذلك".





وعند سؤالها عن أسرتها، تقول "إن أمها انفصلت عن أبيها منذ فترة طويلة".





ودشن الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" بعنوان "مائدة هزبري"لإعلان التضامن معها ومطالبة السلطات بالإفراج عنها.





وقال ناشط على موقع "تويتر" يدعى "اتيل"،"داعش هنا (في إيران) … داعش نفسها هي حليف للشيعة".





وقالت مغردة تدعى "زينب"، إن "إيران هي الدولة الوحيدة التي تعتبر الرقص جريمة، والراقص مضطر للاعتراف علنًا أنه مجرم، في حين أن أولئك الذين يهدرون أموال الشعب وأرواح الناس كلهم أحرار".







