مصطفى السيد: "ربنا كان معايا طول الوقت في كل خطوة بعملها في حياتي"



وأضاف "السيد"، في لقاء مع برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الأحد، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، أنه عندما دخل في التدريس ظل لمدة ثلاثة سنوات وبعدها حصل على درجة أستاذية أعلى رغم أنها يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات.



وتابع العالم المصري، أن جميع الجوائز التي حصل عليها في البداية كانت في أحدى مجالات الرياضيات، ولم يكن دخل مجال الطب بعد.

قال الدكتور مصطفى السيد، العالم المصري، إنه عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن يعلم أنه سيصبح مشهورا وصاحب أوسمة، موضحا أنه بدأ بالتدريس في إحدى جامعات كاليفورنيا، معقبا: "كان حظي كويس جدا.. وربنا كان معايا طول الوقت فى كل خطوة بعملها فى حياتى".