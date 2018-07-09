تدريب لطلاب الجامعات برعاية الأثريين المصريين

نظم اتحاد الأثريين المصريين دورة تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية من جامعة القاهرة وعين شمس وقناة السويس وجامعة بنها ومعهد الفراعنة وأكاديمية مصر الجديدة للدراسات السياحية بالمتحف المصري بالتحرير.





وقام عالم الآثار أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، بإلقاء عدة في علم المتاحف وأساليب العرض المتحفي، وفي التاريخ والحضارة المصرية القديمة، حتي نهاية العصرين اليوناني والروماني، ومحاضرة في الديانة والمعتقدات الدينية لمصر القديمة.





وعقب المحاضرات تم تنفيذ تطبيق عملي علي آثار المتحف المصري بالتحرير بداية من آثار ما قبل الأسرات والعصر العتيق، مرورا بآثار وفنون عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول، ثم آثار عصر الدولة الوسطي وعصر الانتقال الثاني، ثم عصر الدولة الحديثة وانتهاء بآثار العصر المتأخر العصرين اليوناني والروماني.





ومن جانبه أكد علي أبو دشيش المنسق الإعلامي لاتحاد الأثريين المصريين، أن الاتحاد يعمل جاهدًا لإخراج جيل جديد من الأثريين؛ يكون لديهم القدرة في المستقبل على استكمال العمل الأثري من خلال التدريب المباشر على الآثار والرحلات العلمية وبرامج الاتحاد المتنوعة.





وقال أحمد فتحى مدير اتحاد الاثريين المصرين إن البرنامج يتضمن برنامج علوم المتحف المصري 2018، تعريف الطالب بالحضارة المصرية القديمة عبر عصورها، وتعلم الطالب هذه الحقب المعاصرة والفنون التي صاحبتها في الحضارة المصرية القديمة.





كما يتعلم الطالب أساليب إدارة المجموعات، وفن الإلقاء وشرح القطع الهامة بالمتحف المصري.



