أسامة نبيه: لم نكن نعلم كيفية تصوير بعض اللاعبين لفيديوهات داخل الغرف

عبر أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن إستيائه مما خرج من اللاعبين والفيديوهات التي انتشرت أثناء بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "لم أكن أعلم كيفية تصوير بعض اللاعبين لفيديوهات داخل الغرف في الفندق، ولكنه موقف سئ وخطأ كبير".

وأضاف: "يجب عقاب جميع اللاعبين الذي تم تصوريهم في فيديوهات لقنوات فضائية، ولكن مردود هذا القرار يجب أن يفيد مصلحة المنتخب".