ناقد رياضي: أحمد فتحي ومؤمن زكريا يوقعان لبيراميدز

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عن توقيع أحمد فتحي ومؤمن زكريا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود انضمامهم إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال زكي خلال برنامج "نجم الجماهير مع أبو المعاطي زكي"، الذي يُقدمه عبر فضائية "LTC" :" أحمد فتحي ومؤمن زكريا وقعا لممدوح عيد وكيل اللاعبين على عقود انضمامهما إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "مؤمن زكريا يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي في الصيف، نظرًا لدخوله في خلاف مع إدارة النادي الأحمر، بسبب رفضهم زيادة قيمة راتبه السنوي".

وتابع: " أحمد فتحي يرغب في الحصول على المقابل المادي الذي حصل عليه عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق عندما قاما بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء".