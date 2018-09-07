ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسامة نبيه يفجرها: كوبر طالب اللاعبين بالهجوم في مباريات المونديال

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:03 ص
أسامة نبيه يفجرها: كوبر طالب اللاعبين بالهجوم في مباريات المونديال
هيكتور كوبر
طباعة
أحمد عصام
 

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن إتحاد الكرة والجهاز الفني والإدارة أضعف العناصر في المنظومة الرياضية داخل مصر، مشيرا إلى أن الجميع يهاجمهم دائمًا.

 

وأضاف نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "هيكتور كوبر مدرب المنتخب طالب اللاعبين بالتحرر في الجانب الهجومي، ولكن قلق اللاعبين أثر علي الشكل في الجانب الأمامي".

 

وتابع: "الجهد البدني أثر علي اللاعبين في مباراة السعودية بالجولة الثالثة من دور المجموعات، واعتمادنا على 14 او 15 لاعب في المونديال، لأن هؤلاء اللاعبين الذين سينفذوا تعليمات الجهاز الفني بشكل جيد".

 

المزيد عن: هيكتور كوبر رياضة المونديال المنتخب الأخبار الرياضية أسامة نبيه أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 1:20:01 AM