أسامة نبيه يفجرها: كوبر طالب اللاعبين بالهجوم في مباريات المونديال

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن إتحاد الكرة والجهاز الفني والإدارة أضعف العناصر في المنظومة الرياضية داخل مصر، مشيرا إلى أن الجميع يهاجمهم دائمًا.

وأضاف نبيه في تصريحات لبرنامج "روسيا 2018" والذي يذاع عبر فضائية أون سبورت: "هيكتور كوبر مدرب المنتخب طالب اللاعبين بالتحرر في الجانب الهجومي، ولكن قلق اللاعبين أثر علي الشكل في الجانب الأمامي".

وتابع: "الجهد البدني أثر علي اللاعبين في مباراة السعودية بالجولة الثالثة من دور المجموعات، واعتمادنا على 14 او 15 لاعب في المونديال، لأن هؤلاء اللاعبين الذين سينفذوا تعليمات الجهاز الفني بشكل جيد".