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البزاوي يكشف تفاصيل تعرضه لمحاولة سرقة منزله مرتين

الإثنين 09/يوليه/2018 - 01:21 ص
البزاوي يكشف تفاصيل تعرضه لمحاولة سرقة منزله مرتين
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مريم الشريف
 

كشف الفنان محمود البزاوي، النقاب عن تعرضه لمحاولة سرقة منزله مرتين، الأولى كانت بعد مغادرة الفنان أحمد السقا ومدير أعماله منزله، فأعتقد اللص أنه غادر معهما، وقفز من نافذة المطبخ، إلا أن اللص فوجىء به أمامه، فأسرع هاربًا من البلكونة.


وأشار خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc" على قناة dmc"، إلى أن المرة الثانية، استمع خلالها لصوت شخص أثناء نزوله من سلم المنزل فأعتقد أنه نجله "أكرم" إلا أنه فوجىء بوجود لص فما كان من الأخير إلا أن قفز من النافذة بمجرد شعوره باكتشاف أمره.


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