مرتضى منصور: إشهار روابط للأندية لمنع تكرار ظاهرة الأولتراس

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرار حل روابط الأولتراس، مؤكدا على أنه انتصار للأخلاق وعودة للطريق الصحيح.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى": " سيتم إشهار روابط باسم كل نادي تحت إشراف مجالس إدارات الأندية حتى لا تكرر ظاهرة الأولتراس".

وشدد مرتضى على عقد اجتماع مع وزير الداخلية الفترة المقبلة، لتحديد آلية عودة الجماهير للملاعب الفترة المقبلة.