توم هاردي يستعد لاستقبال طفله الثاني من زوجته النجمة شارلوت رايلي





أعلن النجم توم هاردي، عبر صفحته الخاصة بموقع الصور الشهير "إنستجرام" انتظاره لمولوده الثاني من زوجته النجمة شارلوت رايلي، واصفًا هذه الفترة من حياتها بأنها الأجمل.





ويملك توم طفلًا أخرًا من زوجته الممثلة الإنجليزية الشهيرة، واعتبر أن إنجابه لطفل جديد دليلًا على أن حياته الزوجية تسير بالطريق الصحيح.





وعلى جانب آخر يعيش النجم توم هاردي فترة انتعاشة فنية بعد احتفاله بطرح فيلمه الجديد venom الذي يجسد به شخصية شريرة من أعداء الرجل العنكبوت.







