ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توم هاردي يستعد لاستقبال طفله الثاني من زوجته النجمة شارلوت رايلي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:58 ص
توم هاردي يستعد لاستقبال طفله الثاني من زوجته النجمة شارلوت رايلي
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

أعلن النجم توم هاردي، عبر صفحته الخاصة بموقع الصور الشهير "إنستجرام" انتظاره لمولوده الثاني من زوجته النجمة شارلوت رايلي، واصفًا هذه الفترة من حياتها بأنها الأجمل.

ويملك توم طفلًا أخرًا من زوجته الممثلة الإنجليزية الشهيرة، واعتبر أن إنجابه لطفل جديد دليلًا على أن حياته الزوجية تسير بالطريق الصحيح.

وعلى جانب آخر يعيش النجم توم هاردي فترة انتعاشة فنية بعد احتفاله بطرح فيلمه الجديد venom الذي يجسد به شخصية شريرة من أعداء الرجل العنكبوت.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما توم هاردي الفجر الفني اخبار الفن أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 1:20:05 AM