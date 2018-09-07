رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)

أحيا المطربان رامي صبري وسعد الصغير، إحدى حفلات الزفاف بباقة من أجمل أغانيهما.





وشاركت المطربة بوسي، في إحياء الحفل كما أشعلت الراقصة أنستازيا الحفل بوصلات راقصة.





واستمر الحفل حتى صباح اليوم التالى فى جو من السعادة والبهجة التي سادت وسط الحضور.



