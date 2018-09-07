ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 12:51 ص
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 
 
أحيا المطربان رامي صبري وسعد الصغير، إحدى حفلات الزفاف بباقة من أجمل أغانيهما. 

وشاركت المطربة بوسي، في إحياء الحفل كما أشعلت الراقصة أنستازيا الحفل بوصلات راقصة. 

واستمر الحفل حتى صباح اليوم التالى فى جو من السعادة والبهجة التي سادت وسط الحضور. 

رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
رامي صبري وسعد الصغير وبوسي وأنستازيا يشعلون إحدى حفلات الزفاف (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما سعد الصغير رامي صبري دراما بوسي انستازيا الفجر الفني اخبار الفن أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 1:20:01 AM