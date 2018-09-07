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نائب مستشفيات الأزهر عن التعامل مع حريق "الحسين الجامعي": "ده كان يوم التوفيق"

الإثنين 09/يوليه/2018 - 02:56 ص
نائب مستشفيات الأزهر عن التعامل مع حريق الحسين الجامعي: ده كان يوم التوفيق
حريق مستشفى الحسين الجامعي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس مستشفيات الأزهر، إن الحريق الذي حدث في مستشفى الحسين الجامعي حدث في المبني الجديد، لافتًا إلى أن فريق الدفاع المدني المتواجد في المستشفى تعامل مع الفريق بأعلى مستوى.

وأضاف نائب رئيس مستشفيات الأزهر، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أنه تم إخلاء 117 حالة من المستفى الجامعي إلى باقي مستشفيات الأزهر، لافتًا إلى أن أهالي المرضى تعاونوا مع إدارة المستشفى بنوع من المسؤولية، معقبًا: "ده كان يوم التوفيق".

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد حجم الخسائر المادية نتيجة حريق مستشفى الحسين الجامعي، وسيتم حصرها المرحلة المقبلة.
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