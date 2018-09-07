رئيس الزمالك يوجه رسالة نارية لـ"شيكابالا والشناوي"

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد الشناوي.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى": " شيكابالا في مارينا ومنقطع عن تدريبات النادي أما الشناوي يبحث عن عروض مالية كبيرة من أندية أخرى بعد أن طلب 27 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك".

وأضاف: " أطالب شيكابالا وأحمد الشناوي بجلب عروض تليق باسم الزمالك وسأوافق على رحيل الثنائي على الفور ".