مرتضى منصور: انضمام كهربا لمعسكر ألمانيا ينهي أزمته مع الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن صانع ألعاب الفريق كهربا من حق النادي الأبيض وعقده ممتد مع القلعة البيضاء.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى": " كهربا أجرى اتصالا هاتفيا بي اليوم وأكدت له أن مفتاح إنهاء أزمته هو التزامه وانضمامه لمعسكر الفريق في ألمانيا".

وأضاف: " الزمالك له فضل كبير على كهربا وعلى اللاعب إثبات حسن نواياه بالانضمام لمعسكر النادي وطالبت تركي آل الشي وزير الرياضة السعودي بإرسال بطاقة اللاعب الدولية".