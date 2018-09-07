مرتضى: طارق حامد متمرد ولن يتم تفعيل عقده مع الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن لاعب وسط الزمالك طارق حامد يتمرد على النادي، مشددا على أنه لن يتم تفعيل عقد تجديد تعاقده مع قلعة ميت عقبة.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة "الأولى": " أحمد توفيق زملكاوي وأصر على استفادة الزمالك ماديا عكس طارق حامد الذي يماطل من أجل أن يوقع لأي فريق آر في يناير المقبل ويستفاد بمفرده بقيمة الأموال ولا يستفيد الزمالك".

وأضاف: " طارق حامد أجرى اتصالا اليوم بمدير الكرة أيمن حافظ وطلب معرفة طريقة انضمامه لمعسكر الفريق بألمانيا إلا أنني أؤكد له أن الانقطاع عن التدريبات كان بقرارك وقرار عودتك لن يكون بمزاجك".